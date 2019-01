La reine appelle les Britanniques à la conciliation sur le Brexit

Londres — Face aux divisions sur le Brexit qui déchirent son pays, la reine Elizabeth II a appelé les Britanniques à l’entente et au respect mutuel, tout en se gardant bien de dévoiler ses sentiments sur la sortie de l’Union européenne. Cette rare intervention a été saluée par plusieurs ministres, qui y voient un soutien à leur tentative acharnée de trouver un arrangement sur le Brexit susceptible d’accommoder le plus grand nombre. « Dans notre recherche de nouvelles réponses en ces temps modernes, je préfère pour ma part les recettes éprouvées, comme se parler avec respect et respecter les différents points de vue, se rassembler pour chercher un terrain d’entente et ne jamais oublier de prendre du recul », a déclaré jeudi la souveraine de 92 ans.