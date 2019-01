Le Parlement grec approuve le nouveau nom de la Macédoine

Athènes — Le Parlement grec a validé vendredi le nouveau nom de la Macédoine, mettant un terme à près de 30 ans de dispute avec ce petit pays voisin et lui ouvrant les portes de l’Union européenne et de l’OTAN. En tout, 153 députés sur 300 ont voté pour l’accord conclu en juin entre Athènes et Skopje, qui rebaptise l’« Ancienne République yougoslave de Macédoine » en « République de Macédoine du Nord ». Au-delà de la question du nom, l’accord dit de Prespes (ou Prespa) permet de lever un obstacle de taille à l’entrée dans l’UE et l’OTAN de cette ancienne République yougoslave, coincée entre l’Albanie, le Kosovo, la Serbie, la Bulgarie et la Grèce. Athènes avait mis son veto à ces adhésions tant que l’accord ne serait pas ratifié.