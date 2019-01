L’ex-chef du gouvernement écossais poursuivi pour tentatives de viol

Édimbourg — L’ex-chef du gouvernement écossais Alex Salmond, ancien ténor de la cause indépendantiste, a été inculpé pour deux tentatives de viol et neuf agressions sexuelles, a annoncé jeudi le parquet écossais. M. Salmond a clamé son innocence et promis de se battre « jusqu’au bout devant les tribunaux ». Il est également poursuivi pour attentat à la pudeur et trouble à l’ordre public, a précisé le parquet dans un communiqué. Certains des faits reprochés à l’ancien leader nationaliste auraient eu lieu en 2013, durant son mandat de chef de gouvernement (2007-2014). Selon les médias écossais, deux femmes de son équipe ont dénoncé des faits d’agressions sexuelles, qui auraient notamment eu lieu dans la résidence officielle des premiers ministres.