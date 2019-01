Espagne: la grève des chauffeurs de taxi s’étend à la capitale madrilène

Photo: Pierre-Phillipe Marcou Agence France-Presse

Madrid — Les chauffeurs de taxi de Madrid ont entamé lundi une grève illimitée contre les services de location de voitures avec chauffeur de type Uber, rejoignant un mouvement entamé vendredi à Barcelone. Dans la capitale catalane, des chauffeurs de taxi ont manifesté, bloquant des rues du centre-ville, certains vêtus de gilets jaunes en référence aux protestations en France. À Madrid, des centaines de taxis se sont rassemblées sur la place centrale de la Puerta del Sol, à deux jours de l’ouverture d’une foire du tourisme devant réunir quelque 250 000 visiteurs. Les grévistes protestent contre les applications Uber et Cabify, qu’ils accusent de concurrence déloyale, et réclament que l’activité des véhicules de transport avec chauffeur soit plus strictement réglementée.