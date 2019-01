La Suède reconduit son premier ministre social-démocrate

Photo: Jessica Gow Associated Press

Stockholm — La Suède a mis fin vendredi à quatre mois de psychodrame politique avec la reconduction du premier ministre social-démocrate Stefan Löfven, qui est parvenu à neutraliser l’extrême droite. La nouvelle coalition gouvernementale minoritaire, qui sera présentée et installée lundi, comprendra les sociaux-démocrates et les verts, comme entre 2014 et 2018. Il s’agit d’un des gouvernements les plus faibles qu’ait connu le pays depuis 70 ans, avec seulement 32,7 % des suffrages. Il sera soutenu au Riksdag, chambre unique du Parlement suédois, par le centre et les libéraux — membres de l’opposition lors de la précédente législature — sur la base d’un accord programmatique signé la semaine dernière qui fait la part belle aux réformes libérales.