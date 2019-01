France: Benalla, ex-collaborateur de Macron, en garde à vue

Paris — Six mois après son limogeage, l’ex-collaborateur d’Emmanuel Macron Alexandre Benalla est en garde à vue depuis jeudi matin dans l’enquête sur l’utilisation controversée de passeports diplomatiques. Fin décembre, une enquête avait été ouverte pour « abus de confiance » et « usage sans droit d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ». Mercredi, elle a été étendue « aux infractions de faux, usage de faux et obtention indue d’un document administratif » après un signalement de la présidence de la République, a précisé le parquet de Paris. Selon le cabinet d’Emmanuel Macron, M. Benalla aurait utilisé « presque une vingtaine de fois » ses passeports diplomatiques après son licenciement, entre le 1er août et le 31 décembre.