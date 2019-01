Un rejet massif de l'accord sur le Brexit

La défaite était pourtant annoncée, mais elle prend l’allure d’une véritable déroute. Le Parlement britannique a massivement rejeté mardi soir l’accord de sortie de l’Union européenne négocié par la première ministre Theresa May avec Bruxelles. C’est par une majorité historique de 230 voix que des deux côtés de la chambre les députés ont rejeté le compromis durement négocié depuis deux ans par Theresa May. Dans l’histoire du parlementarisme britannique, seul le travailliste Ramsay McDonald avait essuyé une telle défaite. C’était en 1924 !

Alors que le Royaume-Uni doit officiellement quitter l’Union européenne le 29 mars prochain, ce vote plonge le pays dans l’une des pires crises politiques de son histoire récente. « Ce résultat nous dit ce que les députés ne veulent pas, mais il ne nous dit pas ce qu’ils veulent », a déclaré une Theresa May ébranlée, mais déterminée, dit-elle, à consulter les partis dans les jours qui viennent et à « retourner voir l’Union européenne afin d’examiner une nouvelle proposition ».

Pour cela, elle devra survivre à la motion de défiance qu’a aussitôt déposée le chef de l’opposition travailliste et qui sera discutée mercredi. « Le gouvernement n’a jamais essayé de coopérer avec les autres partis », a déclaré Jeremy Corbyn. Il doit « accepter que le Royaume-Uni demeure dans une union douanière » et qu’« un Brexit sans accord n’est pas envisageable », a conclu le chef de l’opposition, qui ne s’attendait probablement pas à un rejet d’une telle ampleur.

Dans un Parlement normal, une défaite aussi humiliante aurait immédiatement provoqué la démission du premier ministre. Mais, depuis l’élection de Theresa May, les traditions parlementaires ont été mises à mal, la première ministre ayant déjà subi une bonne douzaine de rebuffades. Selon la plupart des observateurs, elle devrait malgré tout survivre à la motion de censure de mercredi. Les unionistes nord-irlandais du DUP, dont dépend la majorité de Theresa May, ont annoncé qu’ils la soutiendraient.

Un nouvel accord ?

À Bruxelles, le vote de Westminster a été reçu froidement. « Le risque d’une sortie désordonnée du Royaume-Uni s’est accru avec le vote de ce soir », a simplement déclaré à Bruxelles le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. « J’appelle le Royaume-Uni à clarifier ses intentions dès que possible. Le temps est presque écoulé. » Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a laissé entendre que la seule bonne solution pour le Royaume-Uni était de rester dans l’Union européenne. « Si un accord est impossible, et que nul ne veut un Brexit sans accord, alors qui aura, au bout du compte, le courage de dire ce qu’est la seule bonne solution ? » Partisan de la ligne dure depuis le début, Emmanuel Macron a dit que, maintenant, « la pression est du côté du Royaume-Uni ». Pour le négociateur en chef Michel Barnier, « c’est au Royaume-Uni de nous dire quelle sera l’étape suivante ».

À Westminster, les députés conservateurs qui ont torpillé l’accord ne l’entendaient pas ainsi. « Cet accord est mort ! » a déclaré à la BBC l’ancien leader du mouvement Leave et ex-ministre des Affaires étrangères Boris Johnson. Mais « la bonne nouvelle, dit-il, c’est que ça donne [à Theresa May] un mandat massif pour retourner à Bruxelles pour dire que cet accord ne marche pas […] Il reste quelques semaines pour le faire ». En attendant, dit-il, le Royaume-Uni doit activement se préparer à une sortie sans accord.

Un tel scénario serait catastrophique, selon la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, qui a imploré le gouvernement d’« arrêter l’horloge » et de suspendre le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en invoquant l’article 50 du traité de Lisbonne. Selon elle, le pays doit tenir un nouveau référendum. Une majorité de travaillistes souhaitent que, si Theresa May survit à la motion de défiance, Jeremy Corbyn opte pour cette solution. Un choix que ce vieil eurosceptique hésite d’autant plus à faire qu’il pourrait lui aliéner de nombreuses circonscriptions ouvrières pro-Brexit. La porte-parole travailliste en matière d’affaires étrangères, Emily Thornberry, a cependant laissé entendre que ce ralliement était une question de temps. Ce vote « est le début de la fin du Brexit », a laissé tomber le leader des libéraux démocrates, Vince Cable.

Un plan B

Si elle survit à la motion de censure, Theresa May devra revenir dès lundi devant la Chambre afin de présenter un « plan B », ainsi que le lui impose une résolution votée la semaine dernière. Mais on se perd en conjectures sur ce que pourrait être ce nouveau projet. Après une défaite aussi importante, « la stratégie de May, qui consistait à aller à Bruxelles obtenir quelque chose et rapporter l’entente, n’est plus sur la table », écrit le chroniqueur du Spectator James Forsyth. Selon lui, la première ministre devra tenter de jeter des ponts en direction de l’opposition, où elle ne compte cependant pas beaucoup d’amis.

Lundi, les députés devraient être autorisés à amender la résolution. On s’attend alors à ce que des groupes transpartisans cherchent à prendre le contrôle de la Chambre afin de faire voter des résolutions interdisant, par exemple, un Brexit sans accord ou favorisant une union douanière.

Dans les milieux d’affaires, la tension a aussi monté d’un cran, même si la livre sterling a soudainement pris du mieux immédiatement après le vote. « Il est vital qu’il y ait une période de transition pour donner aux petites entreprises le temps de s’adapter, quel que soit le résultat final », a déclaré le président de la Fédération des petites entreprises, Mike Cherry.

Pourtant habitué aux débats houleux, le Parlement britannique a rarement été plongé dans une crise d’une telle ampleur. Selon l’historien Vernon Bogdanor, cela s’explique parce que « le référendum a mis en opposition la souveraineté du peuple et celle du Parlement. Pour la première fois dans l’histoire récente de la Grande-Bretagne, les deux se font face alors qu’une majorité de députés sont et demeurent des Remainers », écrivait-il dans le Telegraph.

Dans la fiction intitulée Uncivil War diffusée la semaine dernière sur Channel 4, rappelant la campagne référendaire de 2016, l’excellent comédien Benedict Cumberbatch (Sherlock) interprétait le jeune et brillant directeur de la campagne du Leave, Dominic Cummings. Devant une commission parlementaire, il expliquait qu’après ce référendum, la politique britannique ne serait plus jamais la même. Il ne croyait pas si bien dire.