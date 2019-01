Le maire de Gdansk, en Pologne, assassiné

Varsovie — Le maire de la ville polonaise de Gdansk est mort lundi après avoir été attaqué, la veille, par un homme armé d’un couteau, a annoncé le ministère polonais de la Santé. Pawel Adamowicz, 53 ans, a été poignardé au coeur et à l’abdomen. Il se trouvait entre la vie et la mort après avoir subi une intervention chirurgicale de cinq heures. Le suspect, âgé de 27 ans, avait récemment été libéré de prison au terme d’une peine pour braquage. Au moment de l’agression survenue lors d’un événement public, il a crié que l’ancienne formation politique du maire, Plateforme civique, l’avait « injustement » incarcéré et qu’il avait été torturé en prison. Le suspect, qui semble souffrir de troubles mentaux selon la police, est accusé de meurtre et est passible de la prison à vie.