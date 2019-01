Battisti incarcéré en Italie après des décennies de fuite

Photo: Alberto Pizzoli Agence France-Presse

Rome — Cesare Battisti, ex-activiste italien d’extrême gauche condamné en Italie pour quatre meurtres et expulsé dimanche de Bolivie, a été incarcéré lundi dans une prison de Sardaigne pour purger une peine de réclusion à perpétuité. Un peu plus tôt, l’homme de 64 ans est descendu de l’avion le ramenant en Europe sourire aux lèvres et sans menottes, entouré d’une douzaine de policiers. Il est ensuite parti vers un autre avion pour rejoindre la prison d’Oristano, dans l’ouest de la Sardaigne, un centre pénitentiaire de haute sécurité. L’arrestation de M. Battisti a été unanimement saluée en Italie, à droite comme à gauche. Tous les précédents gouvernements n’avaient cessé de réclamer son extradition, en particulier parce qu’il clame son innocence et n’a jamais exprimé de remords.