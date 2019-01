Une explosion à Paris fait au moins 4 morts

Photo: Carl Labrosse Agence France-Presse

Paris — L’explosion apparemment causée par une fuite de gaz qui a ravagé une boulangerie parisienne samedi matin a maintenant fait quatre morts et une quarantaine de blessés. Le corps d’une femme, qui était portée disparue, a été découvert dimanche dans les décombres. Deux pompiers et une touriste espagnole ont aussi péri dans la tragédie. Le porte-parole des pompiers de Paris, Éric Moulin, a affirmé aux journalistes dimanche que neuf personnes se trouvaient toujours dans un état critique. Selon le procureur de Paris, Rémy Heitz, la cause de l’explosion semble être accidentelle. Au moment de l’explosion, des pompiers étaient déjà sur les lieux pour enquêter sur une possible fuite de gaz dans la boulangerie. Environ 30 pompiers étaient sur place dimanche pour rechercher d’autres victimes potentielles.