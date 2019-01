France: deux millions de signataires appuient un recours contre l’État

Photo: Thomas Samson Agence France-Presse

Paris — Plus de deux millions de personnes ont signé en France en moins d’un mois un appel en faveur d’un recours contre l’État français pour inaction climatique. Ce seuil symbolique a été franchi jeudi, selon les quatre ONG portant cet appel, baptisé « L’Affaire du siècle », et la toute première procédure judiciaire sur le climat menée à cette échelle. La Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France ont adressé le 17 décembre une requête préalable au gouvernement, accusant l’État de « carence fautive » par son « action défaillante » pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.