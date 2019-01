Les députés britanniques voteront sur l’accord de Brexit mardi prochain

Londres — Les députés britanniques voteront le 15 janvier sur l’accord de Brexit négocié entre Londres et l’Union européenne, a déclaré mardi un porte-parole de Downing Street. D’ores et déjà, l’adoption du texte semble compromise tant il est décrié à la fois par les « Brexiters » et les europhiles, faisant planer la menace d’une sortie brutale de l’UE le 29 mars. Signe de l’hostilité ambiante, les députés ont mis en défaut le gouvernement mardi en votant un amendement au projet de loi de finances, déposé par l’opposition travailliste et passé à 303 voix contre 296 grâce au soutien de conservateurs de la majorité. Le texte réduit les pouvoirs fiscaux du gouvernement dans le cadre d’un Brexit sans accord, s’il n’a pas le « consentement explicite » du Parlement.