La bataille du Brexit va reprendre de plus belle

Londres — La première ministre britannique, Theresa May, tentera une nouvelle fois de convaincre les députés britanniques de ne pas enterrer l’accord sur le Brexit. Les débats sur ce texte doivent avoir lieu mercredi et jeudi à la Chambre des communes et pourraient se prolonger jusqu’à vendredi. Interrogé par l’opposition, le gouvernement conservateur a refusé de préciser la date à laquelle aurait lieu le vote sur l’accord. « À moins de trois mois de l’échéance, ce n’est plus l’heure de se cacher ou de fuir », a fulminé le leader du Parti travailliste, Jeremy Corbyn. Selon la BBC, le vote aura lieu le 15 janvier. Mais le ministre chargé du Brexit, Stephen Barclay, a seulement confirmé qu’il aurait lieu la semaine prochaine.