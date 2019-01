Le risque d’avalanche est élevé dans les Alpes

Berlin — Des responsables allemands, autrichiens et suisses ont mis en garde lundi contre un risque élevé d’avalanche dans le nord des Alpes, après que les intempéries eurent causé la mort de plusieurs personnes. Trois skieurs ont été tués par des avalanches en Autriche en fin de semaine et une femme a perdu la vie en Bavière lors d’un incident attribué au mauvais temps. Une quarantaine de secouristes accompagnés de chiens continuent à chercher deux randonneurs portés disparus près de Hohenberg, en Basse-Autriche, selon la presse locale. La région autrichienne de Hockar a fermé une route de montagne et une zone de ski en raison du risque d’avalanche. En Bavière, les chutes de neige ont contraint les responsables à fermer certaines routes et certains liens ferroviaires.