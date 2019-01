28 personnes tuées dans l’explosion due au gaz d’un immeuble en Russie

Moscou — Le bilan d’une explosion due au gaz dans un immeuble d’habitation à Magnitogorsk, dans l’Oural russe, qui s’est partiellement effondré le 31 décembre, s’alourdissait mercredi en passant à 28 morts, alors que les secouristes continuaient de fouiller les décombres dans un froid glacial. Six personnes, dont deux enfants, ont pu être sauvées et on était toujours sans nouvelles de 13 autres personnes. Près de 1100 personnes habitaient dans ce bâtiment en béton de 35 appartements construit en 1973, à l’époque soviétique. Les secouristes, qui travaillent par un froid glacial ayant atteint -27 °C, ont dégagé mardi des gravats un bébé vivant. Magnitogorsk, qui compte 400 000 habitants, abrite l’une des principales aciéries de Russie.