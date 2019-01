Six morts dans un accident de train au Danemark

Photo: Michael Bager Agence France-Presse

Knudshoved (Danemark) — Six personnes ont été tuées mercredi et seize autres blessées au Danemark lorsqu’un train de passagers a percuté un objet tombé d’un train de marchandises qui circulait en sens inverse sur un pont suspendu balayé par des vents violents. L’accident s’est produit à 07 h 30 locales sur le pont du Grand Belt, qui relie l’île de Seeland, où se situe la capitale Copenhague, à celle de Fionie. Selon l’un des enquêteurs, une remorque de camion que transportait le train de marchandises semble être la cause de l’accident. Le train de voyageurs transportait 131 passagers et 3 membres du personnel de la compagnie. Il s’agit du pire accident ferroviaire au Danemark depuis 1988, lorsque 8 personnes avaient été tuées et 72 blessées dans le déraillement d’un train à grande vitesse, à Soro.