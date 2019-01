Espagne: 401 migrants secourus en mer depuis le 1er janvier

Photo: Olmo Calvo Associated Press

Les gardes-côtes espagnols ont porté secours à 401 migrants ayant tenté de traverser la Méditerranée au cours des deux premiers jours de 2019. Une porte-parole du service espagnol de sauvetage en mer a déclaré à l’AFP que 111 personnes avaient été secourues mardi dans le détroit de Gibraltar et la mer d’Alboran, et 290 mercredi. Au moins 769 migrants sont morts en 2018 dans cette partie de la Méditerranée, entre le nord de l’Afrique et l’Espagne, plus de trois fois plus que pendant toute l’année 2017, selon le dernier bilan au 19 décembre rendu public par l’Organisation internationale pour les migrations (OMI). Sur la photo, un enfant secouru par l’organisme espagnol Proactiva Open Arms débarquant au port de Crivanis, le 28 décembre dernier.