Plus de 300 migrants secourus en mer sur le sol espagnol

Photo: Jorge Guerrero Agence France-Presse

San Roque — Plus de 300 migrants secourus il y a une semaine au large de la Libye par une ONG espagnole ont débarqué vendredi dans le sud de l’Espagne, alors que l’Italie et Malte les ont refusés. Après être restés une semaine en mer à bord du navire de Proactiva Open Arms, les migrants ont crié et applaudi à leur arrivée dans le port de Crinavis, dans la baie de Gibraltar. « Mission accomplie », s’est exclamé sur Twitter le fondateur de cette ONG, Oscar Camps, peu avant l’accostage de ces 311 migrants, dont 139 mineurs, de 19 nationalités, provenant notamment de Somalie, de Côte d’Ivoire, du Mali, du Soudan, du Nigeria et de Syrie. L’Espagne est devenue depuis cet été la première porte d’entrée des migrants illégaux en Europe, devant la Grèce et l’Italie.