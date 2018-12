La zone du volcan Etna, en éruption, frappée par un séisme de 4,8

Photo: Salvatore Allegra Associated Press

Rome — Un séisme de magnitude 4,8 a frappé mercredi une zone proche de l’Etna, célèbre volcan sicilien entré en éruption lundi, faisant une dizaine de blessés, quelque 600 personnes déplacées et des dommages sur des édifices anciens, selon les autorités de protection civile. Une dizaine de personnes ont été transportées mercredi au petit matin par ambulance dans des hôpitaux, souffrant de blessures sans gravité à la suite de chutes de gravats, mais une vieille dame a subi de multiples fractures, recense notamment l’agence Agi. Selon un communiqué de l’Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV), le séisme de 4,8 s’est produit à 3 h 18 mercredi à seulement 1,2 km de profondeur. Son impact a donc été ressenti dans toute la région. La forte secousse a eu lieu au sud-est du volcan, à cinq kilomètres de la mer, où sont situées de petites communes agricoles et viticoles. Six localités ont subi la plupart des dommages matériels. L’Etna, qui culmine à 3300 mètres, est le plus important volcan en activité en Europe, avec des éruptions fréquentes, connues depuis au moins 2700 ans.