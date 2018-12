L’aéroport de Gatwick rouvre à nouveau malgré le signalement d’un drone

Londres — L’aéroport londonien de Gatwick a rouvert vendredi soir malgré le nouveau signalement d’un drone qui a entraîné une brève suspension des vols. L’engin a été aperçu vers 17 h 10, selon l’aéroport, le deuxième du Royaume-Uni derrière celui d’Heathrow, qui avait une nouvelle fois été fermé « par précaution ». Bien que les drones incriminés n’aient pas été interceptés, ni leur(s) opérateur(s) retrouvé(s), cette réouverture a été rendue possible par des « mesures » pour atténuer la menace, en collaboration avec la police et l’armée, avait expliqué sur la BBC le directeur opérationnel de Gatwick, Chris Woodroofe, refusant d’en dire plus.