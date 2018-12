Des drones paralysent l’aéroport de Gatwick

Londres — L’armée et la police tentaient jeudi de trouver les auteurs du survol de drones qui paralysent l’aéroport londonien de Gatwick, deuxième en importance au Royaume-Uni, depuis mercredi soir, affectant des dizaines de milliers de passagers à quelques jours de Noël. « Nous anticipons que les perturbations se poursuivent vendredi », l’un des jours de l’année où l’aéroport est le plus fréquenté, a indiqué l’aéroport londonien. À l’origine de ce blocage inédit, une « activité très ciblée qui visait à fermer l’aéroport et à causer le maximum de perturbations juste avant Noël », a dénoncé le p.-d.g. de l’aéroport, Stewart Wingate. Le ministère de la Défense a indiqué avoir déployé du matériel spécialisé pour aider la police à repérer les coupables.