Au Royaume-Uni, des drones forcent la fermeture d'un aéroport

Des dizaines de milliers de passagers ont été retardés, détournés ou coincés à bord d’avions jeudi, au Royaume-Uni, alors que la seule piste de l’aéroport de Gatwick est demeurée fermée pour une deuxième journée après que des drones eurent été aperçus au-dessus de l’aérodrome.

L’aéroport situé au sud de Londres est le deuxième plus fréquenté au pays : il devait accueillir quelque 110 000 voyageurs jeudi seulement. La suspension de tous les vols entrants et sortants a provoqué de graves perturbations quelques jours seulement avant Noël au cours de l’une des périodes de déplacement les plus imposantes de l’année.

Des milliers de voyageurs épuisés se sont entassés dans ses terminaux, certains y passant même la nuit.

D’autres se sont plaints sur Twitter que leurs vols avaient été redirigés vers Heathrow, Manchester, Birmingham et d’autres destinations dans les pays voisins, dont la France et les Pays-Bas.

Tout problème à Gatwick a des répercussions sur l’ensemble de la Grande-Bretagne et de l’Europe continentale, en particulier pendant une période de vacances où le système de contrôle du trafic aérien est mis à rude épreuve.

La police estime que la présence de drones constitue « un acte délibéré de perturbation de l’aéroport », mais rien n’indique qu’il s’agit d’un acte terroriste. Un hélicoptère a survolé la zone, à la recherche des personnes pilotant les drones à distance.

Il serait trop dangereux de chercher à abattre les drones en raison du risque de balles perdues, explique Chris Woodroofe, le chef des opérations de l’aéroport.

Gatwick avait connu un incident similaire l’an dernier, devant brièvement fermer sa piste lorsqu’un drone avait été repéré dans les alentours. Un drone égaré avait également entraîné la fermeture de l’aéroport international de Dubaï il y a deux ans.

Les pilotes ont signalé de nombreux quasi-accidents avec des drones au cours des dernières années au Royaume-Uni, et les autorités en matière d’aviation relèvent le risque grandissant qu’une collision en plein air puisse provoquer une catastrophe majeure.

Les nombreuses ventes de drones au sein du grand public ont entraîné des avertissements répétés concernant une menace potentielle pour l’aviation commerciale.

Au Royaume-Uni, voler un drone à moins d’un kilomètre d’un aéroport est passible d’une peine maximale de cinq ans de prison.