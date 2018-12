L’UE sans plastiques à usage unique en 2021

Bruxelles — Cotons-tiges, pailles, agitateurs jetables : ces produits en plastique à usage unique, qui envahissent les océans, seront interdits dans l’Union européenne, vraisemblablement dès 2021, selon les termes d’un accord négocié à Bruxelles. L’image aura donc marqué les décideurs européens : d’ici 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons si rien n’est fait pour lutter contre la pollution actuelle, avait martelé la Commission européenne au moment de déposer sa proposition fin mai. Seulement huit mois plus tard, l’UE s’est dotée d’une législation pour interdire les produits en plastique à usage unique les plus communs, soit une dizaine de catégories de produits qui représentent à eux seuls 70 % des déchets échoués dans les océans et sur les plages. L’accord doit encore être adopté formellement par le Parlement européen et le Conseil européen en 2019.