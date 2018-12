Espagne: le gouvernement se déplace à Barcelone, les séparatistes mobilisés

Photo: John Thys Agence France-Presse

Barcelone — Dans un climat de tension avec les indépendantistes catalans, le gouvernement espagnol se déplacera vendredi à Barcelone pour un Conseil des ministres sous haute protection, en raison des manifestations de séparatistes annoncées. Ce déplacement doit être l’occasion d’une rencontre jeudi entre le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, et le président indépendantiste catalan, Quim Torra, afin de tenter de renouer un dialogue entamé en juillet, peu de temps après l’arrivée au pouvoir du socialiste à Madrid. Plus d’un an après la vaine tentative de sécession d’octobre 2017, la délocalisation de cette réunion hebdomadaire en Catalogne a lieu en dépit des pressions de la droite, qui prône la manière forte face aux séparatistes, et des indépendantistes, qui vont afficher leur hostilité au gouvernement.