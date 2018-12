Présidentielle américaine: Moscou dément avoir incité les Noirs à ne pas voter

Moscou — Le Kremlin a démenti mardi un rapport du Sénat américain affirmant qu’une campagne de propagande russe sur les réseaux sociaux avait été lancée pour inciter les Noirs à s’abstenir de voter avant la présidentielle américaine de 2016. « Il s’agit d’accusations et de plaintes très générales, dont certaines nous sont absolument incompréhensibles », a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « On nous reproche le fait qu’une personne ait vu d’un oeil critique la situation dans tel ou tel milieu social aux États-Unis. Mais on ne sait pas ce que la Russie vient faire là-dedans », a-t-il ajouté, répétant que « l’État russe et son gouvernement n’ont jamais pris part et ne prennent part à aucune ingérence » à l’étranger.