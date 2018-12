Des milliers de militaires «prêts» à intervenir en cas de Brexit sans accord

Londres — Le gouvernement britannique a annoncé mardi allouer 3,4 milliards de dollars à 26 ministères et départements pour les préparatifs en vue d’un potentiel Brexit sans accord, scénario qui pourrait mobiliser jusqu’à 3500 militaires. « Un gouvernement responsable se prépare à toutes les éventualités et c’est la raison pour laquelle nous intensifions les préparatifs en cas d’absence d’accord », a déclaré le ministre des Finances, Philip Hammond. Plus tôt, le ministre de la Défense, Gavin Williamson, a annoncé que 3500 militaires se tiendraient « prêts » à intervenir pour soutenir les services gouvernementaux qui en exprimeraient le besoin. Il a néanmoins précisé qu’« aucune demande officielle » n’avait encore été reçue.