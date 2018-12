Le vote sur le Brexit au Parlement britannique reporté d'un mois

Le vote sur le Brexit reporté au Parlement britannique aura lieu la semaine du 14 janvier, soit plus d’un mois après la date initialement prévue et à peine dix semaines avant que le Royaume-Uni quitte l’Union européenne, a annoncé lundi la première ministre Theresa May

Mais alors même que Mme May insistait pour pouvoir sauver son accord de divorce impopulaire, la pression s’accentuait pour un geste dramatique — un nouveau référendum ou un vote parmi les législateurs — afin de trouver une issue à l’impasse et d’éviter les dommages économiques d’une sortie désordonnée de l’UE le 29 mars, sans accord en place.

Le gouvernement britannique et l’UE ont signé un accord de divorce le mois dernier, mais Mme May a reporté un vote parlementaire destiné à ratifier l’accord la semaine dernière lorsqu’il est devenu évident que les législateurs le rejetteraient par une écrasante majorité.

Elle a tenté d’obtenir des adoucissements de la part de l’UE pour rallier les législateurs réticents, mais elle a essuyé un refus net du bloc lors d’un sommet à Bruxelles.

Et l’autorité de Mme May a été ébranlée par le vote de censure de son propre parti mercredi, qui a vu plus d’un tiers des législateurs conservateurs voter contre elle.

Nouveau référendum

Mme May a dit aux législateurs à la Chambre des communes lundi qu’ils reprendraient le débat sur l’accord lorsque le Parlement reviendra après le congé de Noël la semaine du 7 janvier, le vote ayant lieu la semaine suivante.

« Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, a déclaré Mme May. C’est un compromis. Mais si nous laissons le parfait être l’ennemi du bien, nous risquons de sortir de l’UE sans aucun accord. »

Les législateurs de l’opposition — et de nombreux membres du parti conservateur de Mme May — restent opposés à l’accord et accusent la première ministre de perdre délibérément son temps en retardant le vote de plusieurs semaines.

« La première ministre a cyniquement essayé de convaincre le Parlement de choisir entre deux résultats inacceptables : son accord ou aucun accord », a accusé le chef travailliste Jeremy Corbyn.

Un nombre croissant de politiciens de tous les horizons politiques pensent qu’un nouveau référendum pourrait être le seul moyen de sortir de l’impasse politique sur le Brexit.

Mais Mme May a prévenu les législateurs que l’organisation d’un nouveau référendum ferait fi de la décision des électeurs de quitter l’UE en 2016 et « dirait à des millions de personnes qui ont fait confiance à la démocratie que notre démocratie ne donne pas les résultats escomptés ».

L’accord de Mme May est détesté à la fois par les législateurs pro-Brexit, qui pensent qu’il maintient le Royaume-Uni trop étroitement lié au bloc, et par les pro-européens, qui le voient comme inférieur à rester membre de l’UE.

« Backstop »

La principale préoccupation des législateurs favorables au Brexit est une police d’assurance controversée connue sous le nom de « backstop », qui maintiendrait le Royaume-Uni lié aux règles douanières de l’UE afin de garantir que la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord reste ouverte après le Brexit.

Les responsables européens ont insisté lors du sommet de la semaine dernière sur le fait que l’accord de retrait ne pouvait pas être renégocié, bien qu’ils aient également souligné que le « backstop » devait uniquement constituer une mesure temporaire de dernier recours.

Mme May a indiqué qu’elle a eu des échanges « intenses » avec les autres dirigeants européens à Bruxelles, mais que les deux parties discutaient toujours de « nouvelles assurances politiques et juridiques » concernant le « backstop ».

Margaritis Schinas, une porte-parole de la Commission européenne, a toutefois prévenu lundi qu’« à ce stade, aucune autre réunion avec le Royaume-Uni n’est prévue ».

Le départ du Royaume-Uni du bloc est imminent, le 29 mars, mais il n’est pas encore clair si cette sortie s’effectuera de manière ordonnée avec un accord ou chaotique sans entente. Certains membres du Cabinet de Mme May demandent instamment au gouvernement d’accélérer la planification d’un Brexit « sans accord » — un résultat catastrophique qui pourrait paralyser les ports britanniques, clouer les avions au sol et causer des pénuries de biens essentiels.

Planification du « non-accord »

Lors de sa réunion hebdomadaire de mardi, le Cabinet discutera d’ailleurs de la planification du « non-accord ». Des précisions seront annoncées prochainement sur un financement public de 2 milliards de livres (2,5 milliards de dollars) destiné à absorber une partie du choc économique potentiel.

Les ministres pro-UE, quant à eux, cherchent à travailler avec les politiciens de l’opposition pour trouver une issue à l’impasse.

Une suggestion est de donner aux membres du Parlement un vote sur une gamme d’options — d’un départ sans accord à la tenue d’un nouveau référendum — afin de voir s’il existe un soutien majoritaire pour un plan d’action.

Le porte-parole de May, James Slack, a déclaré lundi que le gouvernement n’avait « aucune intention » d’organiser un tel vote indicatif. Mais l’idée a l’appui du Cabinet.

« Nous ne pouvons pas simplement vivre dans l’incertitude et je pense que le Parlement devrait être invité à dire avec quoi il serait d’accord, a déclaré le secrétaire d’État aux Affaires économiques, Greg Clark, à la BBC. Je pense que les entreprises de tout le pays s’attendent à ce que les membres élus assument leurs responsabilités, plutôt que d’être simplement critiques. »