La Russie s’enracine aux portes de l’Ukraine

Kiev — La Russie conserve une présence militaire accrue à la frontière ukrainienne, ayant retiré « moins de 10 % » de ses effectifs depuis le récent pic de tensions entre les deux pays, a affirmé dimanche le président ukrainien, Petro Porochenko. Après une confrontation maritime avec Moscou en mer Noire fin novembre, M. Porochenko avait accusé la Russie d’avoir nettement renforcé ses effectifs militaires à la frontière entre les deux pays et évoqué la menace d’une « guerre totale ». Suite à cette confrontation, les autorités ukrainiennes avaient introduit la loi martiale pour 30 jours dans les régions frontalières et côtières. « La menace d’une invasion […] existe toujours », a justifié dimanche M. Porochenko, disant ne pas croire à une désescalade et ne pas voir de raisons d’annuler la loi martiale.