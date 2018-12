Hongrie: la colère gronde contre le gouvernement Orban

Budapest — Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Budapest à l’appel de l’opposition et des syndicats pour protester contre l’assouplissement du droit du travail adopté mercredi par le gouvernement national conservateur du président Viktor Orban. Le texte porte à 400 par an — soit l’équivalent de deux mois de travail — le nombre d’heures supplémentaires qu’un employeur pourra demander à ses salariés, avec un délai de paiement porté à trois ans. Cette décision a été présentée par le gouvernement comme offrant aux salariés la possibilité d’augmenter leurs revenus et comme un moyen de pallier le manque de main-d’oeuvre dans l’industrie. Dimanche, tous les partis d’opposition ont défilé sous la même banderole pour dénoncer « la loi esclavagiste ». Le défilé a réuni plusieurs milliers de personnes.