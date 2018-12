Strasbourg panse ses plaies

Photo: Sebastien Bozon Agence France-Presse

Plus d’un millier de personnes se sont réunies à Strasbourg, en France, dimanche matin pour rendre un dernier hommage aux victimes de l’attentat du 11 décembre, survenu au cœur du marché de Noël. Ils ont déposé tour à tour des fleurs et des bougies sur le lieu de recueillement spontané installé place Kléber. Pendant une heure, chants, lectures de textes et musique ont alterné, avant de laisser place à une « minute de bruit », de cris et d’applaudissements. Une cinquième victime, d’origine polonaise, est décédée dimanche, des suites de ses blessures. Le présumé tireur, Cherif Chekatt (abattu par les policiers la semaine dernière au terme d’une chasse à l’homme), a aussi fait onze blessés, dont certains sont toujours dans un état grave.