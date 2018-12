Paris se prépare à une nouvelle mobilisation des gilets jaunes

Paris — Les gilets jaunes seront-ils dans la rue samedi pour une cinquième journée de manifestation en France ? Les protestataires semblaient déterminés vendredi malgré l’appel au calme du président Emmanuel Macron et les inquiétudes des commerçants. « Aujourd’hui, notre pays a besoin de calme, il a besoin d’ordre », a déclaré vendredi à Bruxelles le président français. Les gilets jaunes, mobilisés depuis un mois pour plus de justice sociale et contre la politique gouvernementale, appellent de nouveau à se rassembler à Paris et dans les autres villes de France samedi, en dépit des annonces faites lundi par le président Macron, qui incluent une hausse de 100 euros par mois pour les salariés payés au salaire minimum.