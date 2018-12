Les Européens font le service minimum pour aider Theresa May

« On veut aider Theresa May. » On l’aura entendu dans toutes les langues de l’Union européenne (UE), ou presque, jeudi 13 décembre à Bruxelles lors de ce dernier Conseil européen qui, une fois de plus, s’est transformé en un rendez-vous sur le Brexit.

Aider la première ministre britannique, tout juste rescapée d’un vote de défiance au sein de son parti, à faire ratifier par la Chambre des communes le traité du divorce qui, pour l’instant, fait presque l’unanimité contre lui à Londres. L’aider à rendre le principe du « filet de sécurité » — ou backstop — plus facile à digérer, cette assurance contre le retour d’une frontière entre les deux Irlandes qui ne passe vraiment pas outre-Manche.

Les Vingt-Sept ont pourtant fait le service minimum jeudi, se contentant d’une déclaration en cinq points, prérédigée, spécifiant s’il était encore besoin que le traité du divorce — un pavé de 585 pages et son annexe sur le filet de sécurité — ne serait pas renégocié. Mais que cette assurance anti-frontière en Irlande s’appliquerait temporairement « tant que et jusqu’à ce qu’un accord pour une relation future entre l’UE et le Royaume-Uni ne serait pas trouvé ».

Les Européens assurent aussi vouloir développer « tous leurs efforts » pour négocier, de manière « express », un accord futur avec Londres de nature à éviter ce filet de sécurité. Mais pas question de fixer une date butoir précise pour cet instrument. Ni de rendre cette déclaration « juridiquement engageante ». Jean-Claude Juncker a été spécialement clair sur ce point à la sortie de la réunion : « Il ne pourra pas y avoir [du côté des Européens] de déclaration légalement engageante », a déclaré le président de la Commission.

« J’admire sa résistance et sa ténacité »

Au début, c’est Xavier Bettel, le premier ministre luxembourgeois, qui avait été le plus démonstratif, faisant la bise par trois fois à son homologue britannique et reprenant, face caméra, le refrain du jour : « Il faut l’aider. » Mark Rutte, le chef du gouvernement néerlandais, en pleine offensive diplomatique à Bruxelles depuis des mois, y est aussi allé de son couplet, soulignant la résistance à l’épreuve de Theresa May — « Je l’admire vraiment, elle est une dirigeante de valeur, j’admire sa résistance et sa ténacité. » Plus tard, il allait cependant lui aussi exclure toute concession fondamentale sur la renégociation de l’accord conclu avec Londres : « Le citron a été entièrement pressé », déclarait-il.

Il reste qu’à Bruxelles, Theresa May a su se faire apprécier par la constance dont elle a jusqu’à présent fait montre dans les négociations. « On lui fait confiance, même si on voit bien qu’elle n’arrive pas à ses fins à Westminster », glisse un diplomate. Pourtant, jeudi soir, les Vingt-Sept n’ont rien lâché.

À sa manière un peu rude, c’est peut-être la présidente lituanienne, Dalia Grybauskaité, qui a le mieux traduit le sentiment général. Sur Twitter, la dirigeante lituanienne lançait : « Dis-nous enfin ce que tu veux vraiment et le père Noël fera sa livraison. » Message agrémenté de la photo d’un sapin en chocolat…

De fait, à en croire deux diplomates, Theresa May est restée très floue sur ce dont elle avait concrètement besoin pour décrocher une majorité à Westminster. « Le débat est nébuleux et imprécis sur ce que les Britanniques veulent comme relation après le divorce, il faut des clarifications », a réagi M. Juncker sur Twitter.

La première ministre a toutefois continué à répéter qu’elle était sûre d’obtenir cette majorité, à condition de pouvoir convaincre ses députés que le Royaume-Uni ne serait pas « coincé » indéfiniment dans la solution du filet de sécurité, qui priverait son pays de toute politique commerciale autonome. Du côté des Vingt-Sept, le doute est manifeste.

L’exaspération des Européens palpable

Les Européens avaient pourtant entamé ces derniers jours, à un niveau très exploratoire, une réflexion sur les moyens de rassurer Theresa May et son Parlement, avec des formules un peu plus élaborées que les simples conclusions qu’ils ont soutenues jeudi. Des écrans de fumée rhétoriques dont ils ont la spécialité — « pour la gymnastique textuelle, on est champions olympiques », ironisait un diplomate.

Mais la vérité est qu’ils ont renoncé à aller plus avant — pour l’heure. Ils n’avaient pas du tout envie jeudi soir de donner l’impression, en s’engageant dans cette voie, que finalement, malgré leurs déclarations, ils étaient prêts à renégocier quelque chose.

L’exaspération était en tout cas palpable, une certaine « fatigue du Brexit » régnant après 18 mois de négociation. À Bruxelles, on a du mal à supporter la critique britannique à l’endroit du filet de sécurité, d’autant qu’il n’a pas été imposé par les négociateurs européens mais qu’il résulte du choix de Londres de quitter non seulement l’UE, mais aussi le marché intérieur.

« Les dirigeants ont aussi voulu signifier à Theresa May que leur porte n’était pas totalement ouverte et qu’il n’était pas question qu’elle revienne toutes les semaines leur demander la même chose », glissait une source bruxelloise à l’issue de la réunion. « Nous n’aurons pas un sommet, après un sommet, après un sommet ; la Grande-Bretagne doit d’abord nous dire ce qu’elle veut, alors nous pourrons décider », résumait M. Bettel.

Parmi les plus compréhensives, avec M. Rutte, face à Theresa May, la chancelière allemande, Angela Merkel, précisait de son côté : « Nous demandons aussi à la Grande-Bretagne de venir avec de bonnes suggestions, ce qui permettrait d’éviter le backstop. »

Le prélude, peut-être, à un autre sommet avant le vote prévu à la Chambre des communes d’ici le 21 janvier ? Car malgré leur fermeté, les Européens n’ont aucune envie d’un « no deal » aux conséquences potentiellement catastrophiques. En guise de pression, les Vingt-Sept continuent toutefois d’affirmer qu’ils travaillent sur ce scénario. M. Juncker a annoncé que l’exécutif européen publierait mercredi 19 décembre « toutes les informations généralement utiles qui concernent la préparation d’un no deal ». « Il faut aussi se préparer au pire », dit M. Rutte.



Ce texte a été publié le 14 décembre 2018 à lemonde.fr.