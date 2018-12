Manuel Valls lance sa campagne à Barcelone

Barcelone — L’ancien premier ministre socialiste français Manuel Valls a officiellement lancé jeudi sa campagne pour conquérir la mairie de Barcelone lors des municipales de mai, promettant d’inverser le déclin de la capitale catalane. « Notre ville s’est détériorée ces dernières années », a affirmé M. Valls lors d’un discours au Palais des congrès de Barcelone. « Mais voilà que nous arrivons pour changer de cap », a-t-il assuré, en alternant le catalan et l’espagnol. Manuel Valls, né Espagnol, élevé à Paris par un père catalan et une mère italo-suisse et naturalisé français à 20 ans, s’est engagé à Barcelone après l’échec de ses ambitions présidentielles en France en 2017. Il a lancé une plateforme baptisée « Barcelone capitale européenne » et bénéficie du soutien du parti centriste Ciudadanos.