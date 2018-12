La Roumanie veut adopter l’euro «d’ici 2024»

Bucarest — La Roumanie espère adopter l’euro « d’ici 2024 » et veut contribuer durant sa présidence de l’Union européenne à partir du 1er janvier à réduire les écarts entre anciens et nouveaux membres, a indiqué mercredi sa première ministre, la sociale-démocrate Viorica Dancila. Le pays, qui a adhéré en 2007, avait initialement souhaité rejoindre la monnaie unique en 2019, mais ne s’était pas fixé de nouvelle échéance après avoir constaté en 2015 que cet objectif serait irréalisable faute de remplir les conditions exigées. Deuxième État le plus pauvre de l’Union européenne, la Roumanie veut rattraper son retard. Elle affiche aujourd’hui un des taux de croissance les plus soutenus des Vingt-Huit, à 4,1 % sur un an au troisième trimestre, après 6,9 % en 2017.