Theresa May lance «toutes ses forces» contre un vote de défiance

Theresa May se battait mercredi « de toutes ses forces » pour son avenir politique face à un vote de défiance organisé par son Parti conservateur, nouveau coup de théâtre dans l’étonnante saga du Brexit.

Le seuil des 48 députés conservateurs (sur 315), nécessaires pour déclencher ce vote a été atteint, a annoncé Graham Brady, qui préside le Comité 1922, responsable de l’organisation interne des Tories. La première ministre s’est mis son parti à dos avec l’accord de Brexit conclu avec Bruxelles.

Elle doit s’exprimer à 17 h (12h à Montréal) devant le Comité 1922, juste avant la tenue du vote prévu entre 18 h et 20 h à la chambre des Communes, a expliqué Graham Brady. Les voix seront comptées « immédiatement après » et le résultat sera annoncé « vers 21 h environ », a-t-il précisé.

Dans une courte déclaration devant Downing Street, une Theresa May combative, a annoncé qu’elle se battrait « de toutes ses forces » et comptait bien « finir le travail » sur le Brexit.

Si elle devait quitter Downing Street, son remplaçant « n’aurait pas le temps de renégocier » avec l’Union européenne et cela risquerait de « retarder, voire d’arrêter le Brexit », prévu le 29 mars 2019, a-t-elle averti.

Theresa May a annulé la réunion de son cabinet, prévue mercredi.

Les membres de son gouvernement ont multiplié les témoignages publics de soutien, y compris des ministres dont le nom est évoqué pour lui succéder.

« Le poste de premier ministre est le plus difficile que l’on puisse imaginer à l’heure actuelle et la dernière chose dont le pays a besoin est une longue et pénible course au leadership », a tweeté le ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt.

Son collègue à l’Environnement, Michael Gove, qui avait prêché le Brexit pendant la campagne du référendum de juin 2016, a estimé que « personne n'(était) mieux placé pour faire en sorte que nous mettions en oeuvre la volonté du peuple de quitter l’Union européenne ».

À l’inverse, le patron du groupe de députés conservateurs eurosceptiques ERG, Jacob Rees-Mogg, a affirmé que « le pays a besoin d’un nouveau chef » et qu'« il est temps pour Mme May de démissionner ».

« Moment opportun »

Theresa May doit obtenir le vote d’au moins la moitié des députés conservateurs, plus un, soit 158 élus, pour rester en poste. Mais si une centaine de parlementaires refusaient de lui accorder leur confiance, cela constituerait déjà un sérieux camouflet et poserait la question de sa légitimité.

En revanche, si elle gagne le vote, elle ne pourra plus être contestée comme chef des Tories pendant un an.

En fin de matinée, plus d’une centaine de députés avaient annoncé leur intention de voter pour la première ministre, selon l’agence Press association.

Avant le vote, la dirigeante conservatrice devait se livrer à partir de 12 h devant la chambre des Communes à la séance hebdomadaire de questions au chef du gouvernement, à commencer par celles du chef de l’opposition travailliste Jeremy Corbyn.

Mardi, il avait exigé que la première ministre remette l’accord de Brexit « immédiatement » en débat devant le Parlement. « Si ce n’est pas le cas, elle devra partir, nous ne pouvons plus tolérer de retard», a-t-il ajouté.

Il a cependant pour le moment refusé de déposer une motion de censure, comme le réclament entre autres le Parti national écossais SNP (indépendantiste) ou le petit Parti libéral-démocrate (europhile), affirmant « attendre le moment opportun […] pour nous débarrasser de ce gouvernement ».

Mme May avait annoncé lundi, à la dernière minute, le report du vote sur l’accord de Brexit prévu le lendemain au Parlement, pour éviter une probable défaite sur ce texte, vilipendé tant par les « Brexiters », qui craignent un arrimage permanent du Royaume-Uni à l’UE, que par les europhiles, qui espèrent encore pouvoir faire marche arrière.

Les Brexiters conservateurs, comme l’allié nord-irlandais de Theresa May, le petit parti unioniste DUP, contestent en particulier la solution dite de « backstop » ou « filet de sécurité » qui doit créer provisoirement un « territoire douanier unique », englobant l’UE et le Royaume-Uni, pour éviter le retour d’une frontière physique entre l’Irlande et l’Irlande du Nord après le Brexit.

Mme May a rencontré mardi plusieurs dirigeants européens, dont le président du Conseil européen Donald Tusk et celui de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, pour tenter d’obtenir des « assurances » que ce « filet de sécurité » soit une solution « temporaire ».

Elle a en revanche dû annuler un déplacement prévu à Dublin mercredi.