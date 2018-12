Un ancien policier russe reconnu coupable de 56 meurtres

Moscou — Un tribunal de la Sibérie, dans l’est de la Russie, a reconnu lundi un ancien policier coupable de 56 meurtres, portant à au moins 78 le nombre de personnes qu’il aurait tuées. Mikhaïl Popkov, de la ville d’Angarsk, a été condamné à la prison à vie pour ces meurtres commis entre 1994 et 2000. Popkov avait été arrêté en 2012 et était déjà incarcéré à vie pour 22 autres meurtres. Le verdict de lundi fait de lui le pire tueur en série de Russie depuis au moins 100 ans. Les policiers locaux tentaient depuis des années d’élucider les meurtres de dizaines de femmes qui avaient été violées et tuées dans des endroits reculés de la région d’Irkoutsk.