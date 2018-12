Donna Strickland reçoit son Nobel de physique

Photo: Nathan Denette La Presse canadienne

Stockholm — Donna Strickland, originaire de Guelph, en Ontario, et professeure à l’Université de Waterloo, est l’une des trois lauréates du prix Nobel de physique cette année, et elle a officiellement reçu le prix lundi à Stockholm. Le comité Nobel avait annoncé en octobre que Mme Strickland et son directeur de thèse à l’Université de Rochester, le professeur français Gérard Mourou, recevraient chacun un quart du prix de 1,01 million de dollars américains pour leurs travaux communs sur la physique des lasers à impulsions ultracourtes. Mme Strickland, âgée de 59 ans, devient donc la première scientifique canadienne et la troisième femme à remporter le Nobel de physique, après Marie Curie en 1903 et Maria Goeppert-Mayer en 1963.