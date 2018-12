Mer d’Azov: report des sanctions contre la Russie

Bruxelles — L’Union européenne a de nouveau reporté lundi de nouvelles sanctions contre Moscou pour permettre une solution politique entre la Russie et l’Ukraine, après l’incident militaire en mer d’Azov fin novembre. « Nous attendons de la Russie qu’elle libère les marins ukrainiens, la restitution des navires arraisonnés et un passage garanti sans entraves en mer d’Azov », a dit Federica Mogherini à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Bruxelles. « Les sanctions […] nécessitent l’unanimité » des 28 États membres, a-t-elle rappelé. Or, cette avenue ne fait pas l’unanimité. La France et l’Allemagne jugent que « le moment n’est pas encore venu », a-t-on expliqué de source diplomatique.