Un mouvement de panique fait six morts et des dizaines de blessés dans une discothèque en Italie

Un mouvement de panique lors d’un concert dans une discothèque à Corinaldo, près d’Ancône (en Italie), a fait six morts et des dizaines de blessés dans la nuit de vendredi à samedi, ont annoncé les pompiers. « Peut-être à cause de la dispersion d’une substance urticante, les jeunes ont fui en se marchant les uns sur les autres. Malheureusement, six sont décédés et il y a des dizaines de blessés », ont annoncé les pompiers sur Twitter. Selon les médias, il y avait environ un millier de personnes, pour beaucoup très jeunes, dans la discothèque de la Lanterne bleue dans cette commune proche de la côte adriatique, dans le centre de l’Italie, pour un concert du rappeur Sfera Ebbasta, surnommé le « roi de la trap ». Le drame s’est déroulé vers 1 h du matin et il y a plus d’une centaine de blessés, dont dix dans un état grave, selon la presse.