Assange pourrait quitter l’ambassade équatorienne à Londres

Quito — Le président de l’Équateur, Lenin Moreno, a annoncé jeudi que les conditions étaient « réunies » pour que le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, quitte l’ambassade de l'Équateur à Londres, où il est réfugié depuis 2012 pour échapper à d’éventuelles poursuites des États-Unis. Le gouvernement britannique a officiellement indiqué à Quito que la législation « de Grande-Bretagne n’autorise pas l’extradition d’une personne vers un pays où sa vie est en danger ». L’Australien de 47 ans redoute d’être arrêté puis extradé et jugé aux États-Unis pour la publication par WikiLeaks en 2010 de nombreux secrets militaires et documents diplomatiques américains. En quittant l’ambassade, Assange devra toutefois faire face à la justice britannique. Si les poursuites en Suède le visant pour viol et agression sexuelle ont été abandonnées, la justice britannique prétend qu’il n’a pas respecté en 2012 les conditions de sa liberté sous caution.