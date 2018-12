Allemagne: le parti de Merkel se déchire avant son départ

Berlin — La tension est montée jeudi au sein du parti conservateur allemand sur le cap à choisir après le départ prévu d’Angela Merkel, en ouverture d’un congrès qui doit désigner la personne qui lui succédera à sa tête. La chancelière a été contrainte de se retirer de la présidence de l’Union démocrate-chrétienne (CDU) après des revers électoraux à l’automne, première étape de sa sortie du pouvoir prévue en principe en 2021. Les 1001 délégués du mouvement, qui se réunissent à partir de jeudi après-midi en congrès à Hambourg jusqu’à samedi, doivent désigner le nouveau président du parti parmi trois candidats, dont deux — Friedrich Merz et Jens Spahn — entendent rompre avec la ligne centriste d’Angela Merkel et prônent un virage à droite. L’issue reste très incertaine notamment entre M. Merz et une fidèle de la chancelière, Annegret Kramp-Karrenbauer.