L’Ukraine demande une «réponse forte» à «l’acte d’agression» de la Russie

Milan — Le chef de la diplomatie ukrainienne, Pavlo Klimkine, a demandé jeudi une réponse « rapide et forte » de la communauté internationale face à « l’acte d’agression » commis par la Russie à l’encontre de son pays, le 25 novembre, dans le détroit de Kertch. « C’est le cinquième conseil ministériel consécutif durant lequel l’ordre du jour de l’OSCE est dominé par le comportement déstabilisant de la Russie. Ceci représente une menace majeure pour la sécurité européenne », a-t-il dit lors d’une réunion de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Milan. « Cette année, la Russie ne s’est pas retirée, mais a au contraire étendu son action agressive », a-t-il dit. La Russie a arraisonné le 25 novembre trois navires de guerre ukrainiens qui tentaient de passer de la mer Noire dans celle d’Azov et capturé les 24 marins à leur bord.