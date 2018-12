L’UE s’attaque à la désinformation en ligne

Bruxelles —Bruxelles a lancé mercredi un appel à la mobilisation des pays de l’UE et des géants d’Internet comme Facebook contre la désinformation en ligne, agitant le spectre d’« ingérences » russes dans les élections européennes programmées en mai 2019. Le « plan d’action » dévoilé par la Commission européenne prévoit la création d’un « système d’alerte rapide » entre les institutions et les pays de l’UE pour un partage « en temps réel » de leurs données sur des campagnes de diffusion volontaire d’informations fausses. L’exécutif européen met également à contribution les acteurs majeurs d’Internet, comme Facebook, Twitter et Google. Il leur réclame des rapports mensuels à partir de janvier pour vérifier qu’ils mettent bien en oeuvre les engagements pris dans un « code de bonnes pratiques » signé en septembre.