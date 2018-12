Vladimir Poutine menace de développer de nouveaux missiles

Photo: Alexei Nikolsky Associated Press

Moscou — Vladimir Poutine a mis en garde mercredi contre une nouvelle course aux armements et promis que la Russie développera de nouveaux missiles balistiques de portée intermédiaire si les États-Unis quittent, comme ils ont annoncé vouloir le faire, un traité nucléaire de 1987 (INF) qui régule leur usage. La réaction agacée du président russe survient au lendemain des menaces du secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, qui assure que la Russie viole le traité INF et qui lui a donné 60 jours pour s’y conformer, faute de quoi les États-Unis se retireront de l’accord. « Quelle devrait être notre réponse ? Une réponse simple : nous allons faire la même chose », a déclaré le président russe, tout en répétant que la Russie « est contre la destruction de ce traité ».