Brexit: les députés se déchaînent contre l’accord de Theresa May

Londres — Le gouvernement britannique a essuyé une nouvelle vague de critiques mercredi au Parlement alimentée par la publication de l’avis de son conseiller juridique sur l’accord de Brexit conclu entre Bruxelles et la première ministre Theresa May. Dans ce document, le Procureur général souligne que Londres pourrait être « soumis à des cycles de négociations très longs et répétés » pour obtenir un nouvel accord définissant la relation future entre le Royaume-Uni et l’UE. Il prévient que l’alignement réglementaire de la province britannique d’Irlande du Nord sur l’UE afin d’éviter une frontière physique avec la République d’Irlande après le Brexit, prévu pour le 29 mars 2019, pourrait « perdurer indéfiniment » dans l’attente de la conclusion du nouvel accord.