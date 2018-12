Un Néerlandais ne pourra pas rajeunir de 20 ans

La Haye — Le conférencier motivateur néerlandais Emile Ratelband a peut-être l’impression d’avoir 49 ans, mais un tribunal lui a rappelé lundi qu’il a toujours 69 ans au sens de la loi. La justice a rejeté sa demande de retrancher 20 ans à son âge, dans une affaire qui avait retenu l’attention des médias de la planète. Le tribunal de la ville d’Arnhem a indiqué par voie de communiqué que M. Ratelband « a toute la liberté de se sentir 20 ans plus jeune que son âge réel et d’agir en conséquence, mais modifier sa date de naissance effacerait 20 ans de données de naissances, de morts, de mariages et de partenariats enregistrés. Cela entraînerait une variété de conséquences juridiques et sociales indésirables ».