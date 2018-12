Le Luxembourg veut autoriser le cannabis à usage «récréatif»

Luxembourg — Le Luxembourg veut dépénaliser la production et l’usage « récréatif » du cannabis pour les adultes, selon l’accord de coalition signé lundi par les partenaires du nouveau gouvernement libéral. « Une législation portant sur le cannabis récréatif sera élaborée », peut-on lire dans cet accord paraphé par le parti libéral, le parti socialiste et le parti écologiste. Aucun calendrier n’est toutefois précisé. Ces formations disposent au Parlement d’une courte majorité — avec 31 sièges sur 60 — leur permettant de constituer un gouvernement. Ce petit pays, compte 600 000 habitants, et 190 000 personnes vivant en France, en Belgique et en Allemagne traversent chaque jour la frontière pour y travailler.