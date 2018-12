Espagne: deux autres grévistes de la faim

Photo: Pau Barrena Agence France-Presse

Barcelone — Deux dirigeants indépendantistes catalans attendant en prison leur procès pour leur rôle dans la tentative de sécession d’octobre 2017 ont annoncé lundi qu’ils se joignaient à la grève de la faim lancée samedi par deux autres séparatistes incarcérés. « Nous nous unissons à la protestation pacifique que nos collègues, Jordi Sánchez et Jordi Turull, ont déjà entamée », ont indiqué dans un communiqué Josep Rull et Joaquim Forn. Ces anciens « ministres » du gouvernement régional catalan entendent eux aussi attirer l’attention sur leur sort et sur l’« injustice » dont ils s’estiment victimes de la part de la justice espagnole. Ils dénoncent le « comportement injuste et arbitraire » du Tribunal constitutionnel, qu’ils accusent de bloquer leurs recours afin de les empêcher de se tourner vers la justice européenne.