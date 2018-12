Le gouvernement Macron dans une course contre la montre pour apaiser les gilets jaunes

Le gouvernement français s’est lancé dans une course contre la montre pour trouver une issue à la grave crise des « gilets jaunes », cette fronde de Français modestes contre la politique fiscale et sociale d’Emmanuel Macron, après les sidérantes images d’émeutes en plein Paris.

Le premier ministre Édouard Philippe a commencé à recevoir lundi à tour de bras : la mairesse de Paris, Anne Hidalgo; les patrons des principaux partis politiques français; avant de rencontrer mardi des représentants des gilets jaunes.

Le gouvernement — qui fait face à de nouveaux appels à mobiliser pour samedi prochain et à un début de contestation lycéenne — ne parvient pas à dialoguer depuis trois semaines avec ce mouvement protéiforme, qui évolue hors des structures de négociation classique.

Le président Macron n’a pas pris la parole publiquement depuis son retour d’Argentine dimanche, se murant dans le silence, et envoyant son premier ministre en première ligne pour tenter de dénouer la plus grave crise pour son exécutif depuis son élection en 2017.

« La France sous le choc attend des réponses », « Monsieur le Président, il faut des réponses », titraient respectivement les journaux Le Figaro et Le Parisien. « Macron sommé de désamorcer la crise » pour Le Monde, qui voit dans cette crise « le point de bascule du quinquennat » Macron.

« Pour l’instant, nous n’avons pas de réponse », a déclaré le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, premier chef de parti reçu par M. Philippe pour cette journée marathon qui va s’étaler jusque dans la soirée.

« Le président de la République ne peut pas continuer à rester silencieux », a déclaré le dirigeant de l’opposition de droite Laurent Wauquiez (Les Républicains).

Des pistes de solution

Parmi les mesures qui pourraient être prises pour tenter d’amadouer les protestataires : une baisse des impôts. « Il faut accélérer la baisse des impôts. Mais pour cela il faut accélérer la baisse de la dépense publique. Et nous sommes décidés à nous engager dans cette voie », a déclaré lundi le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire.

« Plus le temps passe, plus le prix politique sera élevé » pour l’exécutif, avertit Bruno Cautrès, chercheur du CEVIPOF (Centre de recherches politiques de Sciences Po).

« Mais on peut se poser la question de sa capacité à avoir la bonne compréhension de ce qu’il se passe », souligne-t-il, sous-entendant que le gouffre qui semble séparer le gouvernement des contestataires sera dur à franchir.

Français modestes et « président des riches »

Les gilets jaunes, qui tirent leur nom de la veste fluorescente que doit posséder chaque automobiliste, sont des Français modestes exaspérés par la politique fiscale et sociale du gouvernement d’Emmanuel Macron, régulièrement accusé par ses détracteurs d’être le « président des riches ».

L’étincelle qui mit le feu aux poudres fut l’imposition d’une taxe sur les carburants pour financer la transition écologique. Cette fiscalité, conjuguée aux prix à la pompe soutenus par un baril relativement haut, a poussé ces Français désorganisés à se mobiliser par les réseaux sociaux, organisant blocages et manifestations, avec, en points d’orgue, les émeutes qui ont frappé les beaux quartiers de Paris samedi et leur cortège de barricades, incendies, et pillages de casseurs.

Les images, qui ont fait le tour du monde, occupaient encore largement les médias internationaux lundi, alors que se profile une éventuelle autre journée de mobilisation, potentiellement explosive, samedi prochain.

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, ainsi que le secrétaire d’État, Laurent Nunez, seront entendus lundi par les députés et mardi par les sénateurs pour expliquer leur gestion du maintien de l’ordre, critiquée par les organisations syndicales policières.

Ces dernières ont demandé lundi à être reçues par le président Macron pour exposer la « gravité de la situation » et demandent que la stratégie d’ordre public soit adaptée en cas de nouvelle mobilisation. Elles seront reçues mardi par le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner.

Les actions continuent

Pendant ce temps, les gilets jaunes continuent leurs actions, notamment les blocages de routes en province, et certains lycéens ont profité du mouvement pour bloquer des établissements et dénoncer les réformes en éducation.

Le bilan humain de ces deux semaines de blocages et manifestations s’est alourdi à quatre morts avec le décès d’une octogénaire à Marseille, blessée par une grenade lacrymogène en marge des incidents.

Dans le même temps, la justice s’apprête à juger les interpellés de samedi après les émeutes de Paris. Au moins 57 suspects (sur 378 interpellés) sont poursuivis lundi devant le tribunal correctionnel de Paris en vue de leur procès.

Les prévenus devront répondre des chefs d’« actes de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique », « dégradations sur des biens destinés à l’utilité publique », « regroupements en vue de commettre des violences », ou encore « port d’armes », délits passibles de trois à sept ans d’emprisonnement, a indiqué le procureur.