Espagne: l’extrême droite cause la surprise en Andalousie

Photo: Oscar Del Pozo Agence France-Presse

Séville — Le parti d’extrême droite Vox a remporté 12 sièges aux élections en Andalousie, en Espagne, dimanche. Il s’agit d’un revers électoral pour le premier ministre Pedro Sanchez : sa formation, le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), a enregistré le pire résultat de son histoire en Andalousie. Il tombe de 47 à 33 sièges (sur 109). Ceux obtenus par ses alliés de la gauche radicale ne lui suffiront pas pour parvenir à la majorité absolue de 55 sièges et donc pour former un gouvernement. Vox, né en 2013 et opposé à l’ immigration illégale et à l’indépendantisme catalan, a dépassé les prévisions des sondages qui le créditaient au mieux de 5 sièges. C’est la première fois depuis le rétablissement de la démocratie en Espagne après la mort du dictateur Francisco Franco en 1975 qu’un parti d’extrême droite entre dans un Parlement régional.